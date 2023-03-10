Antalya’da kentsel dönüşüme giren 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, mahalle sakinlerini korkuttu. Alev alev yanan daire itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, binanın hemen altında bulunan karavanı bir vatandaş elleriyle çekerek bölgeden uzaklaştırdı.

Sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 654 Sokak’ta kentsel dönüşüme giren bir binanın 4’üncü katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin güçlükle söndürdüğü yangın yaralanma ve can kaybına neden olmazken, mahalle sakinlerini korkuttu.

Binanın hemen altında bulunan karavan ise zarar görmemesi için bir vatandaş tarafından bölgeden çekildi.

Yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.