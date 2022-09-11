Turgut Özal Mahallesinde yapımı devam eden Kentsel Dönüşüm Binalarını inceleyen Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yaşanılabilir şehirler inşa etmenin yolu kentsel dönüşümlerden geçiyor. Turgut Özal Mahallemizde yapımı hızla devam eden Kentsel Dönüşüm Binalarımızla birlikte planlı, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarımıza bir yenisi daha eklemiş olacağız” dedi.

Turgut Özal Mahallesinde yapımı devam eden Kentsel Dönüşüm Binalarını inceleyen Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yaşanılabilir şehirler inşa etmenin yolu kentsel dönüşümlerden geçiyor. Turgut Özal Mahallemizde yapımı hızla devam eden Kentsel Dönüşüm Binalarımızla birlikte planlı, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarımıza bir yenisi daha eklemiş olacağız” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve beraberindekiler, Turgut Özal Mahallemizde yapımı hızla devam eden Kentsel Dönüşüm Binaları inşaatında inceleme yaptı. Burada açıklama yapan Çınar, 350 bine ulaşan nüfusuyla 27 kentten daha büyük bir nüfusa sahip olmasıyla birlikte Malatya’nın en büyük ilçesi konumunda bulunan Yeşilyurt İlçesinde planlı, sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturulması, yapı stoklarının yenilenmesi, kentsel çevrenin ve yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla başlatılan kentsel dönüşüm projelerine büyük önem verdiklerini söyledi.

24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan Elazığ-Malatya Depreminden sonra yıkılmasına karar verilen Turgut Özal Mahallesindeki binaların yerine modern ve güvenilir binalar inşa ettiklerini belirten Çınar, 168 daire ve 10 dükkanın yer alacağı kentsel dönüşüm alanının Yeşilyurt’un kentsel mimari yapısına büyük değerler katacağını dile getirdi.

Afet risklerinin etkin bir şekilde bertaraf edilmesi ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin kesin olarak sağlanması için kentsel dönüşüm projelerinin önemli bir yer kapladığını vurgulayan Çınar, “ 24 Ocak 2020 yılındaki deprem felaketinden sonra depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Turgut Özal Mahallemizdeki binaların yerlerine deprem yönetmeliğine uygun, sağlam ve kaliteli binalar inşa ediyoruz. 168 daire ve 10 dükkanın yer alacağı proje alanındaki inşaat ve imalat işlerimiz planladığını gibi ilerliyor. Belediyemizin bütçesi ve imkanlarıyla hizmete sunacağımız proje alanımızdaki iki bloğumuzun altıncı ve yedinci katlarıyla ilgili betonarme, sıva ve tesisat gibi çalışmalar aralıksız devam ediyor. Son yıllardaki yatırımların ardından prestiji ve cazibesi artan Turgut Özal Mahallemizde vatandaşlarımızla buluşturacağımız kentsel dönüşüm projemizle birlikte planlı, sağlıklı ve güvenilir yaşam alanlarımıza bir yenisini daha eklemiş olacağız. Modern çizgilerin ve tasarımın hâkim olacağı binalarımızın yanı sıra sosyal yaşam alanlarımız, otoparklarımız ve sosyal donatılarımızla birlikte kentimizin en cazip noktasına kaliteli, sağlam ve konforlu bir yaşam alanı kazandırmış olacağız. Yeşilyurt Belediyesi olarak 2014 yılından bugüne kadar TOKİ ile ortaklaşa yaptığımız çalışmaların yanı sıra kendi bütçemiz ve belediyemizin iştiraklerinden Yeşilyurt İŞGEM ile ortaklaşa olarak iki bine yakın konut inşa ettik. İlçemizdeki yapı stoklarının yenilenmesi ve depreme dayanıklı binaların inşa edilmesi noktasında çok titiz çalışıyoruz. Sürdürülebilir nitelikli yaşam koşulları için ülke genelinde başlatılan kentsel dönüşüm seferberliğine bizlerde bu tür yatırımlarla katkı sunuyoruz. Buradaki temel amaç insanların depreme dayanıklı ve güvenilir alanlarda yaşamalarıdır. Bizler ‘İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın’ anlayışıyla çalışıyoruz ve tüm vatandaşlarımızın sağlıklı bir hayat yaşamasını hedefliyoruz. Turgut Özal Mahallemizdeki kentsel dönüşüm projemizin bölgemize farklı bir değer katacağına ve yaşam kalitesini yükselteceğine inanıyoruz. Deprem mağduru hemşehrilerimize güvenle yaşayacakları alanlar sunmuş olacağız. İnşaat işlerini büyük bir özveri ve gayretle sürdüren ekiplerimiz teşekkür ediyorum” diye konuştu.