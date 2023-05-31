Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan kentsel dönüşüm projesi kampanyası ‘Yarısı Bizden’e bina bazında İstanbul’da en büyük ilgi Bağcılar’dan geldi. Bugün sona eren kampanyaya 8 bin 400 bina için başvuru yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşümde bir ay önce yeni bir seferberlik başlatmıştı. İstanbul’daki 1.5 milyon riskli yapının yenilenmesi için hayata geçirilen ‘Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden’ projesiyle 5 yıl içinde depreme dayanıksız binanın kalmaması hedefleniyor. Riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların kentsel dönüşümüne ilişkin destekler sağlanarak dönüşümün hızlandırılması ve muhtemel doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olunması amacıyla hazırlanan “Yarısı Bizden” kampanyası, ilk günden beri yurt genelinde büyük bir ilgi gördü. Evini dönüştürmek isteyen vatandaşlar projeye başvuruda bulundu.

8 bin 400 bina için başvuru yapıldı

Başvuru süresi bugün sona eren kampanyaya İstanbul’da bina bazında en yoğun ilgi ise Bağcılar’dan geldi. Kampanyanın başladığı 26 Nisan tarihinden şimdiye kadar ilçedeki 8 bin 400 bina için başvuruda bulunuldu.

“Kentsel dönüşüm birinci gündemimiz”

Vatandaşların kentsel dönüşüme olan yaklaşımından dolayı memnun olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Ülkemiz ve bizim birinci gündemimiz kentsel dönüşüm. Kimliği ve vizyonu olan, çocukları geleceğe hazırlayacak bir kent olmasının bilinciyle bir yapı oluşturmak istiyoruz” dedi.