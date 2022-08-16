Türkiye’de yatay şehirleşmenin öncüsü olan Osmangazi Belediyesi’nin Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi, etap etap büyüyerek tüm ilçeye yayılıyor. Rezerv alanda inşa edilen depreme dayanıklı modern konutlarda hayatın devam ettiği örnek şehircilik projesinin 8. etabı riskli alanda başladı. Osmangazi Belediyesi’nin Soğanlı’da başlattığı kentsel dönüşüm hamlesi, özel sektörü de harekete geçirerek daha geniş alana yansıdı.

Türkiye’de yatay şehirleşmenin öncüsü olan Osmangazi Belediyesi’nin Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi, etap etap büyüyerek tüm ilçeye yayılıyor. Rezerv alanda inşa edilen depreme dayanıklı modern konutlarda hayatın devam ettiği örnek şehircilik projesinin 8. etabı riskli alanda başladı. Osmangazi Belediyesi’nin Soğanlı’da başlattığı kentsel dönüşüm hamlesi, özel sektörü de harekete geçirerek daha geniş alana yansıdı.

Osmangazi Belediyesi’nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte hayata geçirdiği Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi, bugüne kadar tamamlanan 7 etabıyla Bursa’nın çarpık ve plansız görüntüsüne son verdi. Kent silueti korunarak dönüşümün önünü açan projede, bugüne kadar 2 bin 434 konut ve 240 ticari alan inşa edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapılaşmada örnek gösterdiği zemin artı 5 kat planının uygulandığı ilk proje olan Soğanlı’da modern konut ve ticari alanların yanı sıra Osmangazi Belediyesi’nin örnek şehircilik hamlesi farkını gösterdi. Altyapı çalışmaları ile birlikte geniş yollar ve kaldırımlar, pazar alanları, yeşil alan, park ve meydanlar, spor tesisleri, sosyal donatı ve ibadet alanları ile bölge tam anlamıyla modern şehirciliğin merkezi oldu.

Deprem odaklı, örnek şehircilik

Kentsel dönüşüm çalışmaları Soğanlı Mahallesi’ne birçok belediye hizmetini de beraberinde getirdi. 42 hektarlık alanda depreme dayanıklı yeni konutlar inşa edilirken Osmangazi Belediyesi tarafından bugüne kadar 40 bin ton asfalt kaplama çalışması, 15 bin metrekare tretuvar düzenlemesi, 6 bin 600 metrekare parke kaplama, 2 bin 500 metre bisiklet yolu, 4 bin 500 metrekare ve 2 bin 500 metrekarelik iki ayrı çocuk parkı ile spor sahaları yapıldı. Ayrıca Soğanlı Kapalı Pazar Alanı, modern alışverişin en güzel örneklerinden biri olurken, muhtarlık ve dolmuş durağının bulunduğu yeni hizmet binası da bölgeye değer kattı.

Soğanlı’da 8. etap başladı

Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin tamamlanan 7 etabında modern bir yaşam alanı ortaya çıkarken, riskli alandaki hak sahipleri ile yapılan anlaşmalar ve gerçekleştirilen kamulaştırmalar sonucu elde edilen alanda depreme dayanıklı konutların inşasına başlandı. Çiftehavuzlar Mahallesi’ndeki riskli alanda başlayan çalışmalarda ilk olarak 81 konut ve 26 ticari alan inşa edilecek.

Dönüşüm Soğanlı ile sınırlı kalmadı

Osmangazi Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek kentsel dönüşüm hamlesi sadece Soğanlı ile sınırlı kalmayarak, ilçenin dört bir yanına yansıdı. Soğanlı’da etap etap büyüyen dönüşüm, Osmangazi Belediyesi’nin öncülüğünde özel sektörü de teşvik etti. Soğanlı dışında Çiftehavuzlar, Yunuseli, Alemdar ve Kükürtlü Mahallelerinde kamunun dışında özel sektör eliyle hayata geçen güvenli ve modern konutlar şehrin dönüşümüne katkı sağladı. Osmangazi Belediyesinin Soğanlı’da verdiği 2 bin 434 adet konut ruhsatının yanı sıra, özel sektör tarafından bölgede yapılan 271 konut ile birlikte bölgede toplam 2 bin 705 adet daireye ruhsat verildi. Böylece, Osmangazi Belediyesi ve özel sektör tarafından Soğanlıda gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm çerçevesinde, 10 bin 820 kişilik yeni bir şehir ortaya çıkmış oldu.

13 yılda 300 bin kişilik modern şehir

Göreve geldikleri ilk günden itibaren modern ve planlı bir şehir inşa etmek için yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “17 Ağustos 1999 yılında yaşadığımız Marmara depremini hiçbir zaman unutmuyoruz. Deprem gerçeğini göz önünde bulundurarak ‘Daha modern ve güvenli bir Osmangazi’ için çıktığımız yolda çok önemli mesafeler kat ettik. Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projemiz, Türkiye’de şehircilik anlamında bir model olarak Bursa’mızın yüz akı oldu. Riskli binalarda oturan vatandaşlarımız, daha sağlam ve modern binalarda yaşamaya başladı. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız, bölgesel olarak devam ederken, Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projemiz etap etap büyüyor. Şu anda riskli alanda 8. etabın inşaat çalışmaları başladı. Belediye olarak yaptığımız bu çalışmalar, özel sektörü de teşvik etti ve ilçemizin farklı bölgelerinde dönüşüm çalışmaları genişleyerek devam ediyor” dedi.

Bursa’nın merkezi Osmangazi’nin tarihi ve eski bir şehir olduğunu bunun da çalışmalarını zorlaştırdığına vurgu yapan Başkan Dündar, “Çarpık yapılaşma, yoğun nüfus ve tarihi miras hepsi iç içe durumda. Kamulaştırma çalışmaları da işin maliyetini 6-7 kat daha artırıyor. Bu zorluklara rağmen belediye olarak öncelikle yeni imar planlarının uygulanması noktasında çalışma başlattık. Hamitler, Güneştepe ve Yunuseli’ni gelişim bölgesi olarak ilan ettik. İmar planlarını uygulayarak bu bölgelerde yeni bir şehir inşa ettik. Demirtaş da aynı şekilde imar planlarıyla 16 bin nüfustan 100 bine yaklaşan deprem yönetmeliğine uygun yeni bir şehir ortaya çıktı. 13 yılda nüfusu 900 bine ulaşan Osmangazi’de yaklaşık 300 bin kişilik yeni bir şehir kurduk” ifadelerini kullandı.

Örnek proje ‘Millet Bahçesi’ ile taçlanıyor

Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 8. Etabında inşaat çalışmalarının başladığını belirten Başkan Dündar, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte başlattığımız projemiz gelişerek 8. etaba kadar büyüdü. Bunun yanında özel sektörün de harekete geçmesiyle örnek bir şehir ortaya çıktı. Yeşil alanın çok yoğun olduğu, sosyal donatı alanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ısrarla bahsetmiş olduğu zemin+5 katın uygulandığı tek proje burası. Örnek şehircilik modelinin uygulandığı Soğanlı Mahallesi’ni millet bahçesi ile taçlandırıyoruz. Bakanlığımız ile birlikte 110 dönümlük bir alanda Bursa’nın yeni nefes alabileceği inşa ediyoruz” diye konuştu.

Osmangazi’de kentsel dönüşüm çalışmalarının çok yönlü ve bölgesel olarak devam ettiğini anlatan Dündar, “Şehir merkezindeki dönüşüm çalışmalarımız, tarihi mirasın ayağa kaldırılması, çöküntü alanlarının kaldırılması ve gelişim bölgeleri genişletilmesi olarak devam ediyor. Bunların dışında kamulaştırma çalışmalarıyla şehrimize yeni meydanlar ve parklar kazandırıyoruz. Her atılan adım bölgesine değer katıyor. Yeni bir çalışmayı beraberinde getiriyor. Söz verdiğimiz gibi, modern ve yaşanabilir bir Osmangazi inşa etmek için çalışmalarımız devam edecek” dedi.