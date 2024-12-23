Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla verilen kira yardımları artırılıyor. Yeni destek tutarları 2025 yılından itibaren geçerli olacak" dedi.

Kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla verilen kira yardımlarının artırılmasıyla ilgili bilgi veren Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız tarafından yapılan açıklamada 2025 yılı için il bazlı verilen kira yardım tutarlarında yeni rakamlar açıklandı. Buna göre İstanbul için aylık destek tutarı 5 bin 500 liradan, 8 bin liraya çıkartılıyor. Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir’de ise 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya yükseltilecek. Diğer büyükşehirlerimizde aylık kira yardımı da 3 bin 750 liradan, 5 bin 500 liraya çıkacak. Diğer illerimizde de kira yardımı 3 bin liradan 4 bin 500 liraya yükselmiş olacak. Kiracılara ise defaten bu tutarların 2 katı kadar ödeme yapılıyor. En son 2024 yılı Ocak ayında yapılan artış sonrasında, İstanbul için verilen destek miktarı geçen yıla göre yüzde 45 seviyesinde artarken, diğer illerde de yüzde 50 seviyesinde artış yapılmış olacak” dedi.

"2024 yılını yaklaşık 3 milyon satışla kapatacağız"

2024 yılında özellikle son aylarda gayrimenkul satışlarının arttığını ifade eden Özelmacıklı, “2023 yılında ülkemizde tüm gayrimenkul türlerinde yaklaşık 2.95 milyon gayrimenkul satış işlemi yapılmış ve 60 milyar 59 milyon 215 bin 486 lira tapu harcı geliri elde edilmişti. Bu yılı ise yine tüm gayrimenkul türlerinde 3 milyon seviyesinde bir satış ve yaklaşık 90 milyar toplam tapu harcı geliri ile kapatacağımızı öngörüyoruz” dedi.

"Tapuda ’Dijital Bina’ dijital devrim olacak"

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren mimari projelerin üç boyutlu sayısal yapı modelinin Tapu müdürlüklerine gönderilme zorunluluğunun da başlayacağını belirten Özelmacıklı, “TKGM tarafından hayata geçirilen “Dijital Bina” uygulaması ile vatandaş, belediye ve ilgili diğer kurumlar arasındaki dijital dönüşüm süreci hızlanacak, işlemlerin daha şeffaf ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesi sağlanacak. İnternet adresi olarak dijitalbina.tkgm.gov.tr adresinden hizmete başlanan uygulama ile mülk sınırlarının tespiti kolaylaşacak, afet risklerinin azaltılmasına katkı sunacak. Taşınmazların değer tespiti, adil vergilendirme, gerçek m2 tespitleri gibi birçok konuda faydalar sağlayacak. Ulaşım, altyapı gibi projelere genel bir altlık oluşturacak. Gayrimenkul stokumuzun çok daha etkin ve verimli bir şekilde takip edilmesi imkanını sağlayacak” dedi.