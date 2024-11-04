Sinop’ta “Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilir Şehirler Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Program, Sinop Üniversitesi ve Türkiye Bilimler Akademisi’nin tanıtım filmlerinin gösterimiyle başladı. Çalıştayın açış konuşmasını yapan TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, çalıştayın içeriği ve hedefleri hakkında bilgiler verdi.

Programda selamlama konuşması yapan Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, “Büyük medeniyet yürüyüşümüzün köşe taşlarından ve şehirlerimizin yeniden inşa süreci faaliyetlerinden olan kentsel dönüşümü ve bu inşanın sürdürülebilirliğini konu edinen çalıştayımızı, Karadeniz’in incisi, yeşili ve doğasıyla güzel bir ada şehri, tarihi kültürü ile kadim şehir Sinop’ta gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz” dedi.

Son olarak konuşan Türkiye Bilimler Akademisi(TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, "Türkiye Bilimler Akademisi olarak, ülkemizin şehirleşme süreçlerinde karşılaştığı sorunlara bilimsel çözümler sunmak ve geleceğe yön vermek amacıyla önemli çalışmalar yürütüyoruz. Şehirlerimizi inşa ederken yapılan hataların tespit edilmesi ve sürdürülebilirlik ilkesine dayalı düzeltici adımların atılması, bizler için bir zorunluluktur” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından oturumlara geçildi. Yerel ve uluslararası örneklerin paylaşıldığı oturumlarda, çevresel planlamanın şehir yaşamına sağladığı katkılar ve bu süreçten elde edilen deneyimler detaylı olarak değerlendirildi.

Ayrıca Türkiye’nin en önemli gerçeklerinden biri olan deprem riski ve şehir-yapı ilişkisinin de ele alındığı çalıştayda depremle mücadelede şehirlerin dayanıklılığının artırılması ve yapı güvenliğinin sağlanması için çözüm önerileri sunuldu.