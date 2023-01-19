Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün kentteki yapı stokunun tamamen yenilenmesine yönelik başlattığı çalışmada kentsel dönüşüm uygulanacak 8 bölgede çalışmalar başladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün kentteki yapı stokunun tamamen yenilenmesine yönelik başlattığı çalışmada kentsel dönüşüm uygulanacak 8 bölgede çalışmalar başladı.

Düzce Belediyesi, yüzde 75-80 civarında yeni yapı stokunun bulunduğu şehrin tamamının yenilenmesi için fizibilite çalışmalarını başlattı. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün üzerinde sıklıkla durduğu ve her platformda dile getirdiği deprem yönetmeliklerine harfiyen uyan, yatay mimariyi esas alan belediyecilik anlayışına yönelik verdiği talimatlar sahaya yansıtılıyor.

23 Kasım Düzce depremiyle birlikte önemi bir kez daha ortaya çıkan yeni yapı stoku ve bu eksende yapılması zaruri olan kentsel dönüşüm konusunda sahaya inen Düzce Belediyesi ekipleri, 8 bölgede incelemelerine başladı.

Yüzde 75-80 arasında yeni yapı stokunun yüzde yüz seviyesine çıkartılması adına gerçekleştirilecek çalışma öncesinde ilk olarak Ağa, Akpınar, Beyciler, Çamköy, Camikebir, Cedidiye, Şerefiye ve Kültür Mahallelerinin hem yerden hem de dron ile görüntüleri çekildi.

Ekipler tarafından yapılacak detaylı incelemelerin ardından hazırlanacak yol haritasına göre bölge bölge kentsel dönüşüm çalışmasına başlanmış olacak.