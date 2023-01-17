Samsun’un Canik ilçesinde kentsel dönüşüm çerçevesinde hak sahibi olan 79 kişinin evleri çekilen kurayla belli oldu.

Samsun’un Canik ilçesinde kentsel dönüşüm çerçevesinde hak sahibi olan 79 kişinin evleri çekilen kurayla belli oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Samsun’un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi hak sahipleri için Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde kentsel dönüşüm konutları kura çekim töreni yapıldı. Soğuksu Mahallesi kentsel dönüşüm alanındaki hak sahibi vatandaşlar, düzenlenen kura çekimiyle yeni konutlarına kavuştu.

Canik Belediyesi tarafından merkezi hükümet yatırımları kapsamında ilçeye kazandırılan Şehr-i Bahçe Konutları’nın ilk etabı için düzenlenen kura çekimi büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleşti. Noter huzurunda Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde gerçekleşen çekilişle hak sahibi vatandaşların konutları belirlendi.

Vali Dağlı: “2,5 yılda 550’nin üzerinde konut bitirildi”

Göreve geldiği günden bu yana Samsun’da kentsel dönüşüm çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Dünyada mekan olmadan olmuyor. 2,5 yıl önce Samsun’da göreve başladığımda kendimi çok yoğun bir kentsel dönüşüm çalışmasının ortasında bulduk. O günden bu güne bu heyecan devam ediyor. Teslim edeceğimiz konutların temelini 28 Kasım 2020 tarihinde Murat Kurum Bakanımızın başkanlığında atmıştık. 2 yılda 550’nin üzerinde konut bitirildi ve anahtar teslimini yapıyoruz. Bu gerçekten çok hızlı bir çalışma. Toybelen’de Gülsen Sanayi Sitesi’nin dönüşümü ile temel atılmıştı. Sadece Canik ve İlkadım’da değil tüm ilçelerimizde kentsel dönüşüme yönelik konut yapımları devam ediyor. Bir taraftan arsa teminleri ve yapımlar devam ederken bir taraftan da anahtar teslimlerini gerçekleştiriyoruz. 1 ay önce de dar gelirli vatandaşlar için kura çekilişi yapmıştık. Mekan olmadan, başımızı sokacak yer olmadan olmuyor. Bu konutların siz vatandaşlar için sağlıklı yerler olması gerekiyor. Bu kapsamda konutların, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kurada ilk olarak neden 79 kişinin belirlendiğine değinen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Gürgen, “79 konut neden onu söyleyeyim. Bugün burada bizimle sözleşme imzalayan ve konutlarını almak isteyen hak sahiplerimizin hepsini topladık. Diğer arkadaşların sözleşme süreçlerini beklemeden bizimle sözleşme imzalayan vatandaşlarımız için bu kurayı hemen çekelim, bir an önce evlerinizde oturun diye bu kura organizasyonunu düzenledik. İnşallah hayırlı olur” diye konuştu.

Başkan Demir: “Samsun kentsel dönüşüme en fazla ihtiyaç duyulan illerden biri”

Şehrin kentsel dönüşüme ihtiyaç duyduğunun altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsun kentsel dönüşüme en fazla ihtiyaç duyulan illerden biri. Canik’ten Karasamsun’a kadar şehrimizin dönüşüme tabi tutulması gereken yerler var. Biz Saathane’den Subaşı’nda başladık. Şehri yeniden inşa ediyoruz. Bugün şehrimizde Türkiye’nin en güçlü ve en aktif bakanlığı olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile beraber 79 vatandaşımızı evlerine kavuşturduk. İnşallah devamı da gelecek. Bu çalışmayı tetikleyen Cumhurbaşkanımıza ve Bakanımız Murat Kurum’a çok teşekkür ediyorum. 17 ilçemizle birlikte şehrimiz, geleceğe emin adımlarla yürüyor. Samsun, yaygın bir şekilde tepeden tırnağa yeniden inşa ediliyor. Ana taşıyıcı yapım, organizasyon, vizyon kentsel dönüşüm. Bu kura, devamını tetikleyecek bir hamledir. Yaklaşık 2 bine yakın bir hak sahibi var. Kıranköy, Zeytinlik, Anadolu ve Kadıköy Mahallerinde inşallah çok seri bir şekilde ilerleyeceğiz. Konutlar hazır. Vatandaşımızdan teklifi incelemesini istiyoruz. Bu modern konutlarımız, hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Mutlu günlerde kullanmalarını diliyorum. Verdikleri destekten ve iş birliğinden dolayı da her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Sandıkçı: “Türkiye yüzyılına yakışır eserleri ilçemize kazandırıyoruz”

Canik’e katma değer kazandırmaya devam ettiklerini dile getiren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır eserleri ilçemize kazandırmaya, her alanda yoğun bir gayretle, sevgi ve inançla çalışarak ’Canik yüzyılı’nı ilçemizde Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’le birlikte inşa etmeye devam ediyoruz. Proje alanı, mimarisi, ortak yaşam alanlarıyla, gerçekten örnek gösterilecek bir kentsel dönüşüm çalışmasına ilçemizde imza atıldı. Bu güzide projenin ilçemizde hayata geçmesine vesile olan başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum Bey ve ekibine, sayın genel başkan yardımcımıza, sayın milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’e, yüklenici firmamıza ve emeği geçen, bu süreçte katkısı bulunan herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kurada evleri belirlenen vatandaşlar ise “Ev sahibi olduğumuz için çok mutluyuz. Tam da istediğimiz katlardaki evler bizlere çıktı. Devletimize ve emeği geçen herkese bu imkanı bize sağladıkları için teşekkür ederiz. Allah, ev sahibi olmak isteyen diğer vatandaşlarımızın da yardımcısı olsun” dediler.

Çekilişe ayrıca Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat, hak sahipleri ve davetliler katıldı.