Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Mahallesi sakinleri için Bölücek Mahallesi’nde yapılan kentsel dönüşüm alanının kanalizasyon hattı çalışmalarına başladı.

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Mahallesi sakinleri için Bölücek Mahallesi’nde yapılan kentsel dönüşüm alanının kanalizasyon hattı çalışmalarına başladı.

Son üç yılda yaptığı altyapı yatırımlarıyla Kütahya’da muhtemel sel ve yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçen Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, Osmangazi Mahallesi sakinleri için Bölücek Mahallesi’nde yapılan kentsel dönüşüm alanı için kanalizasyon hattı çalışmalarına başladı. Yaklaşık bir kilometrelik alanda çalışan ekiplerimiz, 200’lük korge boru kullanarak kentsel dönüşüm alanının altyapısını hazırlıyor.

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı yatırımlarına planlanan program ve ihtiyaçlar dahilinde devam edecek.