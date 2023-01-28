Uşak Kentsel Dönüşüm Alanı çevresinde yeni trafik düzenlemeleri yapıldı. Geçtiğimiz hafta toplanan İl Trafik Komisyonu, Çarşamba Pazarı’nın Uşak Belediyesi yeni binası çevresinde kurulmasını göz önüne alarak bu bölgede düzenleme kararı aldı.

Uşak Kentsel Dönüşüm Alanı çevresinde yeni trafik düzenlemeleri yapıldı. Geçtiğimiz hafta toplanan İl Trafik Komisyonu, Çarşamba Pazarı’nın Uşak Belediyesi yeni binası çevresinde kurulmasını göz önüne alarak bu bölgede düzenleme kararı aldı.

Uşak Belediye Başkanlığı, vatandaşların mağdur olmaması için yaptığı bilgilendirmede; “Uşak Valiliği İl Trafik Komisyonu Başkanlığının 17.01 2023 tarih ve 2023 / 01 sayılı kararı ile Sarayaltı Mahallesi Mezbaha Sokak’ın Celal Bayar Caddesi ile Yıldırım Beyazıt Caddesi arasında kalan kısmının Yıldırım Beyazıt Caddesi istikametine;

Sarayaltı Mahallesi Celal Bayar Caddesi’nin Mezbaha Sokak ile Nuri Şeker Caddesi arasında kalan kısmının Sarayaltı Camisi İstikametine doğru araç trafiğinin tek yön olarak düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.