Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi (GSMF) tarafından öğrenci odaklı tasarım çalışmaları ve kentsel sorunlara yönelik çözüm arayışların buluşturan “Kentsel Dirençlilik ve Afetler” konulu panel, profesyonellerin ve akademisyenlerin katılımıyla HKÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

"Kentsel Dirençlilik" konusu geniş bir perspektifle, uzmanlar tarafından ele alındı. Panele, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, HKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan ve Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, GSMF Dekan Vekili Prof. Dr. Gülden Gümüşburun Ayalp, Mimarlar Odası Gaziantep Şube Başkanı Mustafa Büyükuncu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Erdem Güzelbey ve alanında uzman profesyoneller, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılışında, Panelin kentsel sorunlara yönelik çözüm arayışlarını ele almak üzere, alanında uzman akademisyenleri, mimarları ve öğrencileri buluşturulduğunu vurgulayan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Günümüz dünyasında doğal afetler, çevresel değişiklikler ve sosyal krizler şehirlerimizin karşı karşıya olduğu en ciddi tehditler arasında yer almaktadır. Ülkemizin coğrafi konumu göz önüne alındığında deprem riskine karşı vatandaşlarımızın güvenli binalarda yaşama hakkına sahip olmalarını sağlamak, mevcut binaları güçlendirmek, sürdürülebilir binaların tasarımını yapmak toplumumuzun güvenliği ve refahı için büyük bir önem arz etmektedir. Bizler depremlerin yol açacağı kayıpları, bilginin ve bilimin katkılarını sunmak. Yapıların eğitim temelinde temellerini yapmak ve bu standartların testlerinin sağlamlığının analiz edilmesine önem verilmesi ve tüm paydaşları tarafından uygulanması gerektiğine vurgu yapıyoruz. Etkinliğimiz kapsamında gerçekleştirilen “Konforlu Yaşam Alanları” atölyesi bunun en güzel örneklerinden biridir. Bu atölyede ortaya çıkan inovatif fikirler, daha iyi şehirler ve daha güçlü toplumlar oluşturma yolunda birer ilham kaynağı olacaktır” dedi.

Doğal afetler ve krizler karşısında şehirlerin yalnızca fiziksel olarak değil, sosyal, ekonomik ve kültürel olarak da dayanıklı olması gerektiğini vurgulayan GSMF Dekan Vekili Prof. Dr. Gülden Gümüşburun Ayalp, “Amacımız, kentsel dirençliliğin nasıl sağlanabileceğini, afetlerin ve krizlerin şehirler üzerindeki etkilerini ve bu etkilerle başa çıkmak için yenilikçi yaklaşımları tartışmak. Birlikte, geleceğin şehirlerini daha dirençli, daha sürdürülebilir ve daha yaşanabilir hale dönebilmek için çözümler üretebileceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından, moderatörlüğünü HKÜ GSMF Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Murat Uluğ’un yaptığı “Kentsel Dirençlilik ve Afetler” panelinde; şehirlerin doğal ve insan kaynaklı krizlere karşı nasıl daha dirençli hale dönüşebileceği üzerine önemli tartışmalar yapıldı. Katılımcılar, kentsel dayanıklılığa yönelik yenilikçi yaklaşımları ele alırken, şehirleşme ve afet yönetimi alanında fikir alışverişinde bulundu.

"Ödül töreninde hediyeler sahiplerini buldu"

Etkinlik kapsamında GSMF Mimarlık ve İç Mimarlık bölümlerinden öğrencilerin katılımıyla, HKÜ bünyesinde düzenlenen ve iki gün süren “Konforlu Yaşam Alanları” atölyesi sonunda üretilen projeler, jüri tarafından değerlendirilerek başarılı bulunan projeler ödüllendirildi.