Adıyaman’da Kentsel Altyapı Çalışmaları Koordinasyon Toplantısı Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Vali Yardımcısı Furkan Korkusuz, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen, DSİ Şube Müdürü Emin Ertürk, Emlak Konut, Akedaş, Akmercan ve Telekom yetkilileri ile alt yapı çalışmalarını yürüten ilgili firmaların temsilcileri katıldı.

Toplantıda Adıyaman genelinde devam eden altyapı çalışmaları ve sahadaki son durum detaylı bir şekilde ele alınarak çalışmalar dolayısıyla vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi ve şehir içi ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklar dolayısıyla gerekli önlemlerin alınarak ilgili kurumların koordinasyon içerisinde hareket etmesi hususu değerlendirildi.