Vali Yiğitbaşı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, tüm il valileri, il emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı’na video konferans yöntemi ile katıldı. Toplantıda kentlerdeki genel güvenlik tedbirleri ele alınırken özellikle güvenliğin sağlanması noktasında kurumlar arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, yurt genelinde gerçekleştirilen Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı’na katıldı.

Vali Yiğitbaşı, depremzedeler için gönüllü çalışan öğrencileri makamına kabul etti

Vali Yiğitbaşı, depremzedeler için gönüllü çalışan öğrencileri makamına kabul etti

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