Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 16 ülkeden 55 belediyenin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda kentlerin dirençleri ve iklim değişikliği konuları tartışıldı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 16 ülkeden 55 belediyenin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda kentlerin dirençleri ve iklim değişikliği konuları tartışıldı.

Demokratik yerel yönetimlerin dünyadaki sözcüsü olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı UCLG-MEWA, 16 ülkeden 55 belediyenin katıldığı yönetim kurulu toplantısı Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gerçekleştirildi. Gebze Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının ardından düzenlenen panellerle iklim değişikliği ve kentlerin dirençleri konularında fikir alışverişleri yapıldı.

“Türkiye’nin teknoloji üssünde böyle bir toplantı yapılmasını arzu ettik”

Programda konuşan UCLG- MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, “Bugün Birleşmiş Kentler Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı UCLG - MEWA’nın yönetim kurulu toplantısı için buradayız. Yarından itibaren de burada panellerimiz olacak. Akıllı Şehirler ve Çevre Komitelerinin Yan Etkiliği niteliğindeki panellerimiz olacak. Bu yıl 700 yıl önce burası ilçe olmuştu. İlçe oluşunun 700. yıldönümünde ve Türkiye’nin teknoloji üssünde böyle bir toplantı yapılmasını arzu ettik. Biz başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere bütün üyelerimize ve Avrupa’dan gelen ülkelerimiz de var, onlara da bu bölgeyi tanıtmak amacıyla toplantıyı burada gerçekleştirdik” dedi

“Eğitim programlarını Türkiye’de ve değişik bölgelerde düzenlememiz gerekiyor”

UCLG - MEWA’nın dünyadaki 9 bölge teşkilatından birisi olarak merkezi İstanbul’da faaliyet gösterdiğini aktaran Duman, “Bizim bölge ülkelerimiz de Afganistan, İran, Türkiye ve Yemen’e kadar olan 16 körfez ülkesini kapsıyor. Bu ülkeler arasındaki özellikle kentlerin dirençleri konusunda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Özellikle bugün Düzce Depremi’nin yıl dönümünde bir felaketle karşı karşıya kaldık. Bu da bizim ne denli doğru bir konu üzerinde çalıştığımızı gösteriyor. Biz bundan 1 ay önce Arap kentlerinin dirençliliği konusunda bir eğitim programı düzenlemiştik. Bu tür eğitim programlarını da yine Türkiye’de ve değişik bölgelerde düzenlememiz gerekiyor. Düzce Depremi’nin yıl dönümünde İçişleri Bakanlığımızın öncülüğünde Türkiye’de bir tatbikat yapıldı. Bu denli tatbikatları bazılarımız hafife alırken, bugünkü deprem bize yine hatırlattı ki böyle bir şeyi hafife almanın manası yok. hepimiz teyakkuzda olmamız lazım, elimizden gelen gayreti gösterip şehirlerimizin dirençliliği konusunda gayret sarf etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“Bugünün amacı iletişimi maksimum düzeyde tutmak”

UCLG Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise “Bugün panellerimiz var. ‘Daha dirençli şehirleri nasıl oluştururuz?’, ‘İklim değişikliğine belediyelerimiz şehirleri nasıl hazırlarlar?’ konularını ulusal ve uluslararası platformlarda yeni edinilmiş bilgilerin tartışıldığı bir toplantıya burası ev sahipliği yapıyor. Biz de Güney Kore’de dünya teşkilat başkan yardımcısı olarak daimi olarak seçildik. Bugün burada arkadaşlarla hem bu mutluluğu paylaştık hem de bilgi paylaşımı oluyor. 2 gün sürecek programımız. Bugünün amacı iletişimim maksimum düzeyde tutup, dünyayla eş güdümü olarak 7 bölgenin bütün bilgilerinin birbiriyle harmanlı bir şekilde bir toplantı yapmak. Yılda 2 defa yapıyoruz bu toplantıları. Bir öncekini Konya’da yapmıştık. Şimdi de Gebzedeyiz” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin yüzyılını iş birliklerini arttırarak sağlayabiliriz”

Bu toplantıların Kocaeli ve Türkiye için çok önemli olduğunu aktaran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak da, “Bir önceki toplantı Güney Kore’de gerçekleştirilmişti ve oradaki toplantı çok ilginç gerçeklemiş. Orada Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız bu birliğin 4 yıllığına başkanı seçilmiş. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız da genel sekreteri seçilmiş. Bu toplantı, Orta Doğu bölgesinden birçok belediye başkanı ve temsilcisini burada ağırladığımız bir yönetim kurulu toplantısı. Başlangıç programı düzenlendi. Bu toplantılar şehrimiz için, ülkemiz için önemli. Hem diğer ülkelerle belediyeler bazında ilişkileri geliştirilmesi, karşılaşılan problemler ve bu problemlere yönelik çözüm önerilerinin konuşulduğu, tartışıldığı, orta bir takım projelerin ele alındığı toplantılar. Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği gibi, Allah nasip ederse önümüzdeki yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu bu ilişkileri geliştirerek, iş birliklerini arttırarak sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

“Gebze sanayide ve bilişimde öncü bir kent”

Programa ev sahipliği yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise “Bugün Gebze’de gerçekten önemli bir toplantı icra ediliyor. UCLG MEWA’nın yönetim kurulu toplantısındayız. Yönetim kurulu toplantısıyla beraber tematik toplantılar da yapılıyor. Bugün Gebze’mizde akıllı şehirler ve mobilite, çevre komitesinin toplantıları, iklim değişikliği toplantıları esaslı akademik paneller de yapılacak. Diğer taraftan burada Orta Doğu’dan birçok belediye başkanları, temsilciler, yine yurt içinden birçok belediye başkanı veya temsilcileri burada toplantımıza iştirak etmiş durumdalar. Ben tüm katılımcılara hoş geldiniz diyorum. Burada kendilerini ağırlıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gebze sanayide ve bilişimde öncü bir kent. Bütün çalışmaların kaynağı burada. TOGG burada doğdu, ana vatanı, Ar-Ge merkezi burası. Ülkenin kritik tesislerinin yer aldığı, en gözde kuruluşların bulunduğu bir ilçede bulunuyoruz. Dolayısıyla burada yaptığımız toplantıların önce Gebze’mize, ilimize, ülkemize, tüm insanlığa hayırlı kararlar verecek bir zemin olmasını temenni ediyorum. 16 ülkeden belediye başkanları veya temsilciler burada bulunuyor. Ama yaklaşık 55 belediyeden temsilcinin katıldığı bir toplantı icra edilmiş olacak” ifadelerine yer verdi.