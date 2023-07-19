Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) ile depremden etkilenen çocuklara yönelik hazırlanan “Kentler Çocuklarındır Eğitim Programı” Yetim Koordinasyon Merkezi’ndeki çocuklarla devam ediyor.

ÇEKÜL Bilgi Ağacı uzmanları tarafından hazırlanan eğitim programı, Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla ve Toplum Eğitim Derneği’nin gönüllü hocalarıyla birlikte 20-27 Temmuz ve 3 Ağustos tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi Yetim Koordinasyon Merkezinde yapılacak.

İkincisi düzenlenecek olan eğitim programı, çocukları kentteki eğitim gönüllüleriyle buluşturarak onlara kentin doğal ve kültürel miras değerleri hakkında bilgi sahibi olarak, koruma ve yaşatma şuurunun yükselmesini hedefliyor. Program ayrıca yapılan çeşitli etkinliklerle çocukların hem el becerilerinin gelişmesi hem de eğlenmelerini sağlamayı hedefliyor.

Programın ilk pilot uygulaması Gaziantep Şahinbey Yeditepe İlkokulunda 6 Hafta süreyle gerçekleştirildi.