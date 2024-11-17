Batı Karadeniz bölgesinin tek antik kenti Prusias Ad Hypium antik kentinde kazı çalışmalarına bu sefer Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri katılım sağlayarak, tarihi dokunuşa el attı.

Düzce Belediyesi tarafından Prusias Ad Hypium Antik Kentinde kazı çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Bu çerçevede belediyenin kurumları hafta sonları gelerek kazı çalışmasına destek oluyorlar. Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri Konuralp Antik Kenti’nin tarihini ve kültürel mirasını ortaya çıkarmak için tarihi dokunuşa el attı. Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görevli çalışma personellerin katıldığı çalışmalarda önemli yol kat edilirken çalışmaların 12 ay süreceği bildirildi.