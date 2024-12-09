Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi ekipleri bir yandan il merkezindeki süs havuzlarının bakım ve onarımını yaparken diğer yandan da yeşil alanlardaki yabani otları temizleyerek kentin güzel görünmesi için çalışıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi ekipleri tarafından kent gelinde havuz bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 15 Temmuz demokrasi meydanında bulunan 8 havuzunun tüm boru sistemi ve nozulları yenilendi, motor bakımları yapıldı. Kent Estetiği Dairesi Başkanı Emine Müge Kuğu, “Bakım ve onarım çalışmalarımız Manisa merkez ve ilçelerinde hızla devam ediyor. Amacımız, vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirebileceği daha güzel ve modern alanlar oluşturmak. Bu doğrultuda tüm ekiplerimizle kent genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Manisa’da yabani ot temizliği çalışmaları devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi ekipleri, kentin temiz ve estetik bir görünüme kavuşması için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ekipler, sokaklar, caddeler, orta refüjler ve yeşil alanlarda bulunan yabani otları temizlerken, il genelinde kaldırım ve duvar kenarlarında görüntü kirliliği oluşturan otlara da müdahalede bulunuyor. Ayrıca Toplum sağlığını tehdit edebilecek yılan, kene gibi zararlı canlıların oluşumunu engellemek amacıyla kapsamlı bir yabani ot temizliği yapılıyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kent Estetiği Dairesi Başkanı Emine Müge Kuğu, ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek, “Manisa genelinde yılan, kene ve böcek oluşumuna karşı etkin bir mücadele yürütüyoruz. Bu kapsamda, vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için yabani otları temizleme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” dedi.