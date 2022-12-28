Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Ö., M.S. ve S.E. isimli şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheli M.Ö.’nün tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kente uyuşturucu madde girişini önlemek amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen bir araç çevre yolu üzerinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 98,33 gram metamfetamin ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir’de gerçekleştirilen uyuşturucu madde operasyonunda bir miktar metamfetamin ele geçirilirken, yakalanan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

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