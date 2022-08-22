Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen Kentçizer Atölyesi ile katılımcılar kentin farklı noktalarında çizimler gerçekleştirerek Vecihi Hürkus Havacılık ve Teknoloji Parkı’nı resmetti.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen Kentçizer Atölyesi ile katılımcılar kentin farklı noktalarında çizimler gerçekleştirerek Vecihi Hürkus Havacılık ve Teknoloji Parkı’nı resmetti.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, düzenlediği etkinlikler ile gençler için farklı aktiviteler sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede düzenlenen Kentçizer Atölyesi de “yerinde, anında ve zamanında, kenti kâğıda aktarma” olarak bilinen çalışma ile kent çizimlerine ev sahipliği yapıyor. Kentin daha iyi algılanması, 20 sene sonra değişecek bir yapının belgelenmiş olması gibi amaçları olan atölyede katılımcılar, Tepebaşı’nın belirli bölgelerinde çizimler yapıyor. Atölyede ortaya çıkan eserlerin sergilenmesi ile son bulacağı atölyede 15 yaş ve üzeri katılımcılar yer alıyor.

Zeynep Gül Bağan’ın eğitmenliğindeki atölyede katılımcılar, ilk olarak Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev’in, ardından Varlığınız Sağlığımız Anıtı’nın çizimlerini yapmıştı. Atölyenin gerçekleştiği son adres ise Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı oldu. Gençler, açık havada düzenlenen etkinlikte hava araçlarını resmetti.