Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği AntTalks etkinliğinde, birbirinden değerli konuşmacılar vatandaşlarla buluştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “Kent Söyleşileri Cumhuriyet 101” başlıklı etkinlik, çok sayıda konuşmacıya ev sahipliği yaptı. Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, Harmoni Talks Kurucusu Erdem Arslan’ın sunumu ile başladı ve İstanbul Planlama Ajansı Marmara Bölge Koordinatörü Cem Kılıç’ın açılış konuşmasıyla devam etti. Açılış konuşmalarından sonra sahneye çıkan Çellist Melisa Yılmaz da mini bir konser verdi.

‘Anlam arayışında insan’

Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, yazar Özel Oytun Türkoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen AntTalks etkinliğinde Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi, TÜLOV Antalya Temsilcisi Osman Sert de “Anlam Arayışında İnsan” başlıklı bir söyleşi düzenledi. Sert, insanın yaşamda anlam arayışına ve bu arayışın bireyin içe ait gelişimindeki rolüne vurgu yaptı. Sert, ayrıca modern toplumlarda anlam bulma süreçlerinin zorluklarına ve bireyin bu arayışta karşılaştığı engellerin üstesinden gelme yollarına dair düşüncelerini katılımcılarla paylaştı.

‘Hukuk uğrunda savaş’ söyleşisi

Kent Söyleşileri Cumhuriyet 101 etkinliğinde Akademisyen-Yazar Av. Dr. Onur Altınkan ise “Hukuk Uğrunda Savaş” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. Altınkan, hukuk mücadelesinin toplumlar için önemine ve adaletin korunması için verilen çabalara değinerek, hukuk alanında farkındalığı artırmayı hedefleyen bir sunum gerçekleştirdi. Söyleşi, katılımcılara hukuk kavramının tarihi gelişimi, hukukun toplum üzerindeki etkileri ve güncel hukuk sorunları hakkında bilgiler verdi.

Çağdaş toplumun temelleri konuşuldu

Antalya Barosu Başkanı Avukat Ali Çağdaş Bozaner’in de konuşmacı olduğu “Çağdaş Toplumun Milli Mücadele ve Cumhuriyetin İlk Yıllarında Atılan Tohumları” başlıklı söyleşiye de, Milli Mücadele’nin kazanımları ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında atılan adımların, çağdaş bir toplum oluşturmadaki rolü ele alındı. Ayrıca, Cumhuriyet değerlerinin gelişim sürecine katkı sağlayan toplumsal dinamikler ve Cumhuriyet’in temel ilkeleri üzerinde durarak, bu değerlerin günümüz Türkiye’sindeki önemi üzerinde duruldu.

Büyük Önder hikâyelerle anlatıldı

Oyuncu Kahraman Sivri ve Soner Türker ise “Hikâyelerle Mustafa Kemal Atütark” başlıklı sunumuyla vatandaşlarla buluştu. Sunumda, Atatürk’ün hayatından ilham verici hatıralar ve onun karakterini, liderlik özelliklerini yansıtan hikâyeler anlatıldı. Atatürk’ün yaşadığı zorluklar ve gerçekleştirdiği devrimlerle ilgili hikâyeler vatandaşlara duygusal ve öğretici bir deneyim sundu. Vatandaşlar bu etkileyici sunum sayesinde Atatürk’ün liderlik mirasını ve Cumhuriyet’e katkılarını daha yakından öğrenme imkânı buldular.

Etkinliğin sonunda konuşmacılara teşekkür plaketi verildi.