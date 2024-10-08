Hüzün mevsimi olarak bilinen ve sararan ağaçlardan dökülen yapraklarla kendini hissettiren sonbahar mevsimi, Manisa Atatürk Kent Parkında kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Eylül, ekim ve kasım aylarının oluşturduğu sonbahar mevsimi, ülkenin değişik yerlerinde görsel şölene dönüşüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin 2015 yılında kente kazandırdığı 170 dönümlük Atatürk Kent Parkı da sonbahar manzarasıyla mest etti. Ağaçların sararan yapraklarının dökülmesi, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Doğanın tüm renklerinin hakim olduğu Atatürk Kent Park amatör fotoğrafçıların da ilgi odağı oldu.