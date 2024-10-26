DÜZCE (İHA) – Daha Yeşil Bir Gelecek Daha Temiz Bir Dünya İçin sloganı ile Düzce’de Üniversite öğrencileri kent ormanını temizledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle Düzce Kent ormanında temizlik çalışması gerçekleştirildi. Düzce Üniversitesi öğrencilerinin katıldığı temizlik etkinliğinde Kent ormanında poşetlerce çöp çıktı. Doğanın temiz olması gerektiğini savunan öğrenciler, vatandaşlara çağrıda bulunarak ormanlara çöp atılmamasını istedi.