Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kent Orkestrası ve bando bölümlerine, enstrüman sanatçısı alımı için sınav gerçekleştirildi. Orkestra veya bandoda yer almak için alanında uzman ve deneyimli sanatçılardan oluşan jürinin karşısına geçen müzisyenler, yeteneklerini sergileyerek kendilerini gösterme fırsatı buldular.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kent Orkestrası ve bando bölümlerine, enstrüman sanatçısı alımı için sınav gerçekleştirildi. Orkestra veya bandoda yer almak için alanında uzman ve deneyimli sanatçılardan oluşan jürinin karşısına geçen müzisyenler, yeteneklerini sergileyerek kendilerini gösterme fırsatı buldular.

3 gün boyunca süren ve keman, viyola, viyolonsel, kontrabas, trombon, korno, trompet, trampet, saksafon, davul, elektrogitar ve klavye gibi 13 ayrı dalda yapılan sınava katılan genç müzisyenler, deneyimli oldukları enstrümanlarla performanslarını sergilediler. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve opera sanatçısı Bengi İspir Özdülger, “Orkestramızı daha da geliştirmek ve geçen yıl yapmış olduğumuz sınavımıza takviyeler yapmak amacıyla bu sınavı gerçekleştirdik. Çünkü geçen yıl yaptığımız sınavda, alım gerçekleştiremediğimiz bazı enstrümanlarımız vardı. Onları da bu sınavın içerisine yerleştirdik. Biz Türk halk müziği ile Türk sanat müziği orkestralarımızın içinde de görev alacak, geçen yıl yapmış olduğumuz sınavımıza destek vererek geliştireceğimiz ve aynı zamanda kent orkestramızı daha da büyüterek, bir yaylı grubunu da içinde barındıran orkestraya dönüştürmek istiyoruz. Bu anlamda başarılı geçen bir sınavdı” dedi.

Kent Orkestrası’nın yanı sıra, bandoyu daha da geliştirmek ve konserleri artırmak istediklerini belirten Özdülger, “Mersin Büyükşehir Belediyesi bandosu gerçekten şehrin kıymetlisi. Bunun da her yerde yapılan etkinliklerle ve ilçelerde yapılacak konserlerle daha da görünür olmasını ve halkımızla daha fazla bütünleşmesini istiyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, kültürel ve sanatsal çalışmaların ne kadar önemli olduğunu ve bu yapılan etkinliklerin, konserlerin, tiyatroların, hepsinin halka dokunarak ne kadar başarıyla gerçekleştirildiğinin farkındayız. En büyük hedefimiz, bunu daha da artırmak” diye konuştu.

Kent Orkestrası ile bandonun yanı sıra, sanatsal faaliyetlerin her birini Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öngörüsü ve desteği ile hayata geçirdiklerini vurgulayan Özdülger, “Çünkü O’nun bu desteği sayesinde, biz yapmak istediğimiz vizyoner çalışmaları daha rahatlıkla ve daha güçlü adımlarla gerçekleştirebiliyoruz. O, her zaman bütün şehirde, herkese sanatsal etkinliklerin dokunmasını, onlarla bütünleşilmesini çok arzu ediyor. O’nun bu yaklaşımı da, bize güç veriyor doğrusu” ifadelerini kullandı.

Sınavın çok güzel geçtiğini ve katılan her sanatçının birbirinden yetenekli olduğunu kaydeden Özdülger, “Bu anlamda yine çok kıymetli jüri üyeleriyle oluşturduğumuz bir sınav gerçekleştirdik. Çünkü, sanatın liyakate dayalı ve tam anlamıyla objektif bir değerlendirme gerektirdiğini biliyoruz. Bu değerlendirmeler sanatsal anlamda yaptığımız çalışmaların daha da kaliteli olmasını sağlıyor ve biz bu anlamda kendimizi çok da iyi hissediyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar da bunun en iyi göstergesi. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her yere örnek olduğumuzun, rol model oluşturduğumuzun da farkındayız. Bundan dolayı da çok mutlu ve gururluyuz. Sınavlarımız da gayet güzel geçti. Çok yetenekli ve başarılı arkadaşlarımızı değerlendiriyoruz. Hepsi birbirinden kıymetli, hepsi emek veriyor ve gerçekten hepsinin o heyecanı bize de yansıyor. Çok pozitif geçen bir ortamda, onların da sakin kalmalarını sağladığımız bir şekilde gerçekleşen bu sınav, bizim gücümüzü daha da artırıyor” şeklinde konuştu.

Sınava gitar dalında katılan Ergün Akkaya, belediyenin açmış olduğu bu sınavın, müzisyenler için çok iyi bir imkan olduğunu dile getirerek, "Ben sınav açılacağını, belediyenin internet sayfasından gördüm. Bununla ilgili zaten aklımda bir çalışma vardı ve belediye ile çalışmak istedim. Heyecanlıyız, bu heyecanı bastırmaya çalışıyoruz. Diğer müzisyen arkadaşlarım da çok iyiler, fakat ortam ve jüri bize moral veriyor” diye konuştu.