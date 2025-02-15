Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sevgililer Günü dolayısıyla ’Şarkılarda Aşk’ temasıyla konser düzenledi. Kent Orkestrası’nın sahne aldığı konserde, romantik ve nostaljik eserler seslendirildi.

Kentin kültür ve sosyal yaşamına katkı sunacak etkinlikleri her yaştan Mersinlilerle buluşturan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sevgililer Günü dolayısıyla konser düzenledi. Kongre ve Sergi Sarayı’nda Şef Valid Ağa yönetiminde hazırlanan aşkın ve sevginin müzikle buluştuğu özel repertuarlı konser, müzik tutkunlarına romantik anlar yaşattı. Konseri dinlemeye gelen vatandaşlar, romantik ve nostaljik şarkıları hep bir ağızdan seslendirirken, konser bitiminde Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kent Orkestrası ayakta alkışlandı.

"Çok güzel bir buluşma gerçekleşti"

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, ’Şarkılarda Aşk’ temasıyla gerçekleştirdikleri konserin çok güzel geçtiğini belirterek, "Kent Orkestrası’nın verdiği konserden dolayı büyük bir mutluluk ve memnuniyet içerisindeyim. Son derece güzel bir repertuarla, dolu dolu bir salonda çok güzel bir buluşma gerçekleşti. Bu beraberliğin artarak devam edeceğine inancımız büyük. Sanatın büyüsünü bizler böyle etkinliklerde çok daha bariz görüyoruz. Sahne, seyirci ve sanatçı arasında çok daha farklı bir enerji doğuyor" dedi.

Kent Orkestrası’na dahil olan yeni sanatçılarla birlikte güçlenip zenginleştiklerini ifade eden Özgülder, Türk Halk Müziği Topluluğu’nun da seyirci üzerinde aynı etkiyi verdiğini dile getirerek, "Önümüzdeki hafta da ‘En Baba Şarkılar’ konseri ile müzikseverlerin karşısına çıkacağız" diye konuştu.