Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, özel gereksinimli kişiler için konser gerçekleştirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, özel gereksinimli kişiler için konser gerçekleştirdi.

Kış kampı için Sakarya’da bulunan KYK’lara çeşitli illerden misafir olarak gelen öğrenciler, şehirde birtakım ziyaretle gerçekleştirdiler. Önce Engelliler Derneği’ni ziyaret eden özel gereksinimli kişiler daha sonrasında Ziya Taşkent Konser Salonuna geldi. Burada Kent Orkestrası, Deniz Başay’ın şefliğinde bir konser gerçekleştirildi. Konsere; çok sayıda özel gereksinimli kişi ve aileleri, Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Aslı Çam ile Gençlik ve Spor il Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Yavuz Çangır katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye teşekkür ederek konuşmasına başlayan Engelliler ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Çam, “Sizleri çok sevdiğimizi öncelikle belirtmek istiyorum. Biz büyük bir aileyiz. Hepimiz Sakarya’da sevgiyi, saygıyı esas alıyoruz. İstediğiniz ne varsa bizler sizin hizmetinizdeyiz. Sadece bugün değil, 365 gün başımızın tacısınız” ifadelerine yer verdi.

Program, fotoğraf çekimiyle son buldu.