Salihlili seramik sanatçısı Ayşegül Apak’ın elinden çıkan rengarenk seramik eserler Salihli Belediyesi Kent Müzesinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Salihlili seramik sanatçısı Ayşegül Apak’ın elinden çıkan rengarenk seramik eserler Salihli Belediyesi Kent Müzesinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Salihlili seramik sanatçısı Ayşegül Apak "Siddhartha (Değişim Dönüşüm) adlı 28. kişisel seramik sergisi Kent Müzesi’nde açtı. Salihli Belediyesi Kent Müzesinde gerçekleştirilen serginin açılışını Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu yaptı. Toprakla uğraşmanın insanı rahatlattığını ifade eden Başkan Yardımcısı Karaoğlu, “Salihli Belediyesi olarak kültür ve sanata verdiğimiz destekler sürüyor. Topraktan, çamurdan güzel sanat eserleri nasıl yapılır, onu bu sergide görme fırsatı bulacağız. Seramik sanatçısı Ayşegül Apak 28. kişisel sergisini sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Kendisini kutluyorum, sanat yaşamında ve yaşamın her alanında başarılar diliyorum” dedi.

Sergi açılışına katılan tüm konuklara teşekkür eden seramik sanatçısı Ayşegül Apak, 70 eserden oluşan sergisini Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen ve açılışa katılan davetliler ile birlikte gezdi. Kent Müzesinde görücüye çıkan seramik sergisinin 1 ay açık kalacağı, Pazartesi günü hariç hafta içi 10.00-17.30 ile hafta sonu 12.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebileceği belirtildi.