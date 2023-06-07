Bodrum Belediyesi Kültür AŞ’ye bağlı Bodrum Kent Müzesi ve Arşivi bahçesinde yaz boyunca Bodrum’a dair konularda, alanında donanımlı kişilerle bahçe sohbetleri gerçekleştirilecek.

Edebiyat, tarih, coğrafya, mübadele, turizm, folklor, yöresel yemekler, sandalet, süngercilik, el sanatları, sözlü tarih, hatıralar gibi pek çok konuda söyleşilerin gerçekleştirileceği buluşmalardan ilki Bodrum Kumbahçe Mahallesi sakinlerinden 1936 doğumlu Hüseyin Yeter Şakar ile yapılacak.

Hüseyin Yeter Şakar, Bodrum Belediyesi Kültür AŞ’ye bağlı Bodrum Kent Müzesi ve Arşivi bahçesinde, 8 Haziran Perşembe günü saat 16.30’da “Mazimdeki Kumbahçe” adlı sunumuyla edebiyatseverlerle buluşacak. Doğma büyüme Bodrum Kumbahçeli olan Şakar, kendi hayat hikâyesinden yola çıkarak; Bodrum Hâkimi Fatma Mefharet Tüzün ile olan hatıralarını, dünden bugüne tanık olduğu geleneksel Kumbahçe Mahalle yaşantısını, mahallede öne çıkan karakterleri, ev pansiyonculuğunun başlamasını, gelişen turizm faaliyetlerini ve bunun mahalleye yansımasıyla başlayan değişimi sohbet havasında dinleyicileriyle paylaşacak. Sohbet sonunda ikinci kitabı olan “Meltemin Anatoli’ye Savurdukları” kitabını okurları için imzalayacak.