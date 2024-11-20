Kocaeli’de mezarlıklara rahat ulaşım ve düzenli defin işlemlerinin yapılabilmesi için Kent Mezarlığı’nda yeni alanlar oluşturuluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kent mezarlığı içerisinde 15. ada oluşturuluyor. Büyüyen ve daha düzenli alanları ile hizmet verecek olan yeni alanda 550 metre uzunluğunda 6 metre genişliğinde araç yolu ve 2 bin 365 metre uzunluğunda 1.5 metre genişliğinde betonarme merdiven inşa ediliyor. Reglaj çalışmaları ile alandaki düzenlemeyi sürdüren ekipler, 130 metre uzunluğunda 2.5 metre yüksekliğinde istinat duvarının inşasını da tamamladı.