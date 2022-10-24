Bingöl Belediyesi, şehrin kimliğine değer kazandıracak olan Kent Meydanı ve Yer Altı Otoparkı Projesinin uygulanacağı alanda bulunan ağaçları özenle sökerek başka bölgelere naklediyor.

Bingöl Belediyesi, şehrin kimliğine değer kazandıracak olan Kent Meydanı ve Yer Altı Otoparkı Projesinin uygulanacağı alanda bulunan ağaçları özenle sökerek başka bölgelere naklediyor.

Bingöl Belediyesi tarafından yürütülen Kent Meydanı ve Yer Altı Otoparkı Projesi çerçevesinde şehrin ilk Kent Meydanı inşa edilecek. 17 bin 500 metrekare açık alan düzenleme çalışması ve 2 katlı, toplam 500 araç kapasiteli modern yer altı otoparkı ile şehre yeni bir vizyon kazandırılacak. Proje çerçevesinde kentin en önemli ihtiyaçları arasında yer alan otopark sorununa da büyük oranda katkı sağlayacak.

Projenin uygulanacağı alanda eski Hükümet Konağının yıkım çalışmaları devam ederken, Bingöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de ağaçların nakledilmesi için hassasiyetle çalışıyor. Kökleri zarar görmeden yerinden sökülen ağaçlar, araçlara yüklenerek önceden belirlenen alanlara naklediliyor. Burada ekiplerce yeniden dikimi gerçekleştirilen ağaçlar, eski formlarına kavuşmaları için titizlikle takip ediliyor.