Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, hızla ilerleyen kent meydanında devam eden çalışmaları inceledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, hızla ilerleyen kent meydanında devam eden çalışmaları inceledi.

Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen önemli projelerden bir tanesi olan kent meydanındaki çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, çalışmalarda gelinen noktalar hakkında sorumlulardan bilgi aldı.

Üstyapı çalışmaları tüm hızıyla devam eden projede gelinen son nokta hakkında sorumlulardan bilgi alan Başkan Kılınç, "Vizyon projelerimizden birisi olan Kent meydanında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Arsa alanı 12 bin 154 metrekare, proje alanı 24 bin 280 metrekare olan projede, 740 araçlık iki katlı yer altı kapalı otopark, cami, kitap kafe-kütüphane, kuru havuzlar ve yeşil alan bulunacak olan meydan projesinin üst yapı çalışmaları devam ediyor. İnsanımıza ve memleketimize duyduğumuz aşkla yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.