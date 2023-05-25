Kuşadası Belediyesi tarafından Camikebir Mahallesi’nde sürmekte olan yıkım çalışmalarının ardından yapımına başlanacak olan Kent Meydanı projesinde yer alacak iki katlı otopark ile 38 adet iş yerinin yapım ve işletme işi ihalesini yıllık 10 milyon 500 bin TL ile özel bir şirket aldı.

Kuşadası Belediyesi tarafından eski belediye hizmet binasını da kapsayan alanda sürmekte olan yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapımına başlanacak olan Kent Meydanı Projesi’nde yer alacak olan 311 araç kapasiteli iki katlı otopark ile 38 adet iş yerinin inşaatının 36 ay içerisinde tamamlanması 30 yıl işletilmesi için açılan ihale sonuçlandı.

Belediye Encümen Toplantı Salonunda kapalı teklif usulü ile iki oturumda sonuçlanan ihaleye Star İnşaat Anonim Şirketi ile Eviz Yapı LTD. Şirketi katıldı. Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan’ın başkanlığında, komisyon üyeleri huzurunda yapılan ihaleyi yıllık 10 milyon 500 bin TL bedelle özel bir şirket aldı. Askı ve itiraz süresinin tamamlanmasının ardından şirket, Lütfi Suyolcu Yaşam Merkezi ve Kent Meydanı ismini taşıyacak olan bölgede yer alacak otopark ile işyerlerinin yapımına başlayacak.