Koyunların geçişi sırasında seyir halindeki bazı araç sürücüleri ise koyunların geçmesini bekledi.

Ezine ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Serkan Zehir, ovadaki 750 koyunu yaylaya götürürken, ilçe merkezinden geçti. İlçe merkezindeki cadde ve sokaklarda gezen koyunları gören vatandaşlar ve esnaf şaşkınlıklarını gizleyemezken, ilginç görüntüler oluştu.

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