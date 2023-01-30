Eskişehir’de duyarsız sürücüler tarafından ikinci şeride park edilen araçlar, yaşanan trafik problemlerini arttırıyor.

Eskişehir’de duyarsız sürücüler tarafından ikinci şeride park edilen araçlar, yaşanan trafik problemlerini arttırıyor.

Kent merkezinde bulunan işlek caddelerde yaşanan trafik problemi her geçen gün büyüyor. Sakarya 1 Caddesi, Şair Fuzuli Caddesi gibi şehrin en merkezi noktalarında ana bağlantıyı saylayan noktalar, duyarsız sürücülerin ikinci şeride araç park etmesinden dolayı günün büyük bir çoğunluğunda vatandaşlar için çileye dönüşüyor. Caddelerde şeritlerden birisi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne ait şirket tarafından otopark olarak işletilirken, diğer bir şerit ise duyarsız sürücüler tarafından işgal ediliyor. Aracıyla caddeyi kullanmak isteyen sürücüler ise özellikle iş çıkış saatlerinde büyük problem yaşıyor.