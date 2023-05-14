Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Hem kent merkezinde hem kırsalda eşit hizmet ilkemizden ayrılmadan vatandaşlarımızı hak ettikleri hizmetler ile buluşturmaya, şehrimizi her geçen gün daha da güzelleştirmeye devam ediyoruz" dedi.

Hem kent merkezinde hem kırsalda eşit hizmet ilkesinden ayrılmadan devam ettiklerini belirten Başkan Mustafa Demir, “Vatandaşlarımızı hak ettikleri hizmetler ile buluşturmaya, şehrimizi her geçen gün daha da güzelleştirmeye devam ediyoruz. Samsun’un dört bir yanını rahat ve konforlu bir ulaşımla buluşturmak için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Yaptığımız çalışmalarda önce altyapıyı tamamlıyor ardından üstyapı çalışmalarına geçiyoruz. Bu bütüncül yaklaşımla hizmetlerimizin kalıcı ve daha faydalı olmasını sağlıyoruz. Altyapı ve ulaşım yatırımlarımız, çalışma takvimimiz doğrultusunda artan bir ivme ile devam edecek. Tüm gayemiz vatandaşlarımızın memnuniyeti ve mutluluğunu sağlamak" ifadelerini kullandı.

“Caddemiz çok güzel bir görünüme kavuştu”

Yapılan çalışma hakkında konuşan esnaf Hüseyin Ar, "Eskiden cadde yağmur yağdığı anda tamamen göl oluyordu. O sorun ortadan kalktı. Altyapısı tamamlandı. Şimdi de yol çalışmaları başladı. Çok güzel bir asfalt yapılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Caddemiz çok güzel bir görünüme kavuştu. Hem esnaf olarak hem de Terme’de yaşayan bir vatandaş olarak çok mutluyuz" diye konuştu.

“Çalışmayı bir hafta içerisinde bitirmeyi planlıyoruz”

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı İlçe Şefi Mevlüt Şengül, "Başkanımızın talimatları doğrultusunda işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Burada altyapıda sıkıntılar vardı. Önce alt yapı yenilendi. Sonrasında üstyapı çalışmalarımıza başladık. 1 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışmamız devam ediyor. Yolun tamamındaki çalışmayı bir hafta içerisinde bitirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 1000 metre uzunluğundaki caddelerde başlayan çalışmanın bir hafta içerisinde bitirileceği belirtildi.