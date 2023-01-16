Düzce Belediyesi, trafik akışını sekteye uğratan özellikle ağır tonajlı araçların şehir merkezine ve yerleşim yerlerine girişini yasaklayan trafik komisyonu kararını açıkladı.

Düzce Belediyesi, trafik akışını sekteye uğratan özellikle ağır tonajlı araçların şehir merkezine ve yerleşim yerlerine girişini yasaklayan trafik komisyonu kararını açıkladı.

Düzce Valiliği’nde ilgili kurumların katılımıyla düzenlenen son il trafik komisyonu toplantısında alınan karar doğrultusunda Akçakoca Yolu Sancaklar kavşağı ile Hal Kavşağı arasındaki güzergaha ağır tonajlı araçların girişi yasaklandı. Lojistik amaçlı güzergahı kullanmak zorunda olan araçlar da Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne başvurarak alacağı izin doğrultusunda ilgili güzergahı kullanabilecek.

Komisyonda alınan karar resmen yürürlüğe girerken açıklanan kararda şu ifadelere yer verildi: “Akçakoca Yolu Sancaklar mevkiinde galericiler sitesi girişi hal kavşağına kadar olan güzergah, Körpeşler mahallesi ve Karahacımusa mahallesini kapsayan Memursen, Aşiyan Konakları önündeki bulvarda trafik yoğunluğunun artması, çok sayıda ikamet ve okulun bulunduğu güzergah üzerindeki trafik düzeni ve güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesi ile D-655 Karayolu Karaca Kavşağı ile Servet Bucurgat Caddesi, Ruhi Kurnaz Bulvarı Kavşağına kadar olan kesimde İl Trafik Komisyonu’nun 27.12.2022 tarih ve 2022/46 sayılı kararı ile ağır tonajlı (kamyon, çekici türü) araçların (ev eşyası taşıyan araçlar hariç Zabıta Müdürlüğü’nden izin almak kaydıyla) girişi yasaklanmıştır.”