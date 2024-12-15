Adana’nın ilk kent lokantasını geçtiğimiz aylarda hizmete açan Seyhan Belediyesi, kısa zamanda kent lokantası sayısını 4’e çıkardı. Binlerce kişiye ekonomik, sağlıklı ve lezzetli yemek sunan kent lokantaları Seyhanlılar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Seyhan Belediyesi’nin ilk olarak Bey Mahallesi, ardından Yeşilyurt ve Yeşilyuva Mahallelerinde açtığı kent lokantaları binlerce Seyhanlıya hizmet sunuyor. 3 kent lokantasının yanı sıra kentin en işlek noktalarında seyyar satış yapan "Gezici Kent Lokantası" ise hizmeti vatandaşların ayağına getiriyor. Kent lokantalarında 3 çeşit yemek 50 liraya satılırken fiyatın ekonomik olmasından memnun olan Seyhanlılar, öğle saatlerinde adeta lokantaların önünde kuyruk oluşturuyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, "Kent lokantalarının, Cumhuriyet Halk Partisinin geliştirdiği sosyal belediyecilik anlamında bir marka değeri olduğunu belirten Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, “Birisi gezici olmak üzere 4 kent lokantası olarak hizmetlerimize devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partililer olarak bu toplumun içinde bulunduğu ekonomik krizin sebep olduğu derin yoksulluğun ve yoksunluğun farkındayız. Hizmetlerimizi halkımızın desteği ile sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.