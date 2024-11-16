DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi bünyesinde bulunan Kent Konseyi’nin geleceği Kocaeli’de düzenlenen çalıştayda görüşüldü.

Türkiye’de ki kent konseylerinin geleceği ve mevzuat düzenlemeleri ile ilgili Kocaeli’de çalıştay düzenlendi. Düzce Belediyesi bünyesinde bulunan Kent Konseyide çalıştaya katılım sağladı. Kent Konseyi’ni temsilen genel sekreterin katıldığı çalıştay 3 gün boyunca Kocaeli’de gerçekleştirilirken, çalıştayda Kent konseylerinin yapacağı çalışmalar ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.