Erzurum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nesrin Şerbetçioğlu ve yürütme kurulu üyeleri asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan depremzedeleri Erzurum Şehir Hastanesinde ziyaret etti.

Erzurum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nesrin Şerbetçioğlu ve yürütme kurulu üyeleri asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan depremzedeleri Erzurum Şehir Hastanesinde ziyaret etti.

Şerbetçioğlu, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunarak , durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Servislerde yatan depremzedelerle görüşen Şerbetçioğlu ve beraberindekiler yaralı depremzedelere "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Şerbetçioğlu,depremzede vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını belirterek, " Yaralı vatandaşlarımızın şu anda durumları iyi, bu günleri devletimiz ve milletimizle hep birlikte atlatacağız. Yaşanan deprem nedeniyle yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Organizasyonumuzda emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Şerbetçioğlu ve beraberindekiler ziyaret sonunda depremzedelere ihtiyaç malzemeleri verdiler.

Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer ise depremzedelere destek çalışmalarının devam ettiğini belirterek, kente gelen depremzede vatandaşların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve talepleri konusundaki faaliyetlere ağırlık verdiklerini söyledi.

Tanfer, depremde vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.