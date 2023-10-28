Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla Erzurum Kent Konseyi Kadın Meclisince " 100. Yılda 100 Nene hatun Torunuyla Cumhuriyete Giden Adım" etkinliği düzenlendi.

Aziziye Tabyalarında düzenlenen etkinlik Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Daha sonra Erzurumlu Yazar Abdurrahman Zeynal, Aziziye Tabyalarının tarihini ve Nene Hatunun kahramanlıklarla dolu hayatını anlattı.

Etkinliğe katılan Nene Hatunun Torunu Güler Yamanlı Kırkgöz ise etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 10 yaşına kadar Nene Hatunla yaşadığını ifade etti.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nesrin Şerbetçioğlu, Cumhuriyete giden yolda milli mücadelenin kahramanlarını yad etmenin ayrıcalık olduğunu söyledi.

Milli mücadelenin temellerinin atıldığı Erzurum’da kahramanlık destanları yazanların torunlarıyla bir arada olmanın gurur verici olduğunu belirten Şerbetçioğlu, "Bu vatanı kahramanların canlarını feda etmesi, cephede savaşmasıyla bugün ki konumuna gelmiştir. Rengini şehit kanından alan ay yıldızlı bayrağımız, daha nice 100 yıllar boyunca göklerde dalgalanacaktır. Bugün mili mücadelenin taçlandırdığı cumhuriyetimizin 100 yılı kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milli mücadele büyük bir başarıya ulaşmış, Gazi Mustafa Kemal, Erzurum Kongresini Erzurum’da yaparak, kurtuluş mücadelesinin temellilerini bu şehirde atmıştır. Kazım Karabekirler, Kara Fatmalar, Nene Hatunlar ve daha nice kahramanlar Erzurum’un bağrından çıkmıştır. Nene Hatun, Kuvay-ı Milliye’nin kadın kahramanları için parlak bir ilham kaynağı olmuştur. İşte bugün bunun için buradayız ve bu anlamlı etkinliği yapmanın ayrıcalığını yaşıyoruz” dedi.

Nene Hatun’un, Erzurum’daki Aziziye Tabyası’nın savunulmasında çalışarak adını tarihe yazdıran Türk kadını olduğunu belirten Şerbetçioğlu şöyle devam etti: “Kurtuluş Savaşında düşman işgaline karşı ülkesini, canını ortaya koyarak koruyan, cepheye top ve mermi yetiştiren Anadolu kadını, adını dünya tarihine kahramanlığıyla, cesareti ile, fedakarlığıyla yazdırmıştır. Kocası cephede, kendisi henüz 20 yaşında bir gelinken, kardeşini henüz şehit vermişken, 3 aylık bebeğini geride bırakıp Aziziye Tabyasını savunmaya koşan Nene Hatun, halkı işgallere karşı durmaya davet eden, Ömrü cephelerde savaşan babasının yanında geçen, henüz 12 yaşında onbaşı rütbesini alan Nezahat Onbaşı, kar yağarken cepheye götürdüğü top mermileri ıslanmasın diye üzerindeki paltosunu örten ve kundaktaki bebesinin üzerine uzanarak soğuktan donarak şehit olan Şerife Bacı ve daha niceleri. Bu toprakları vatan yapanlara minnettarız. Milli mücadeleyle taçlanan Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesi olmaktır, özgürlüktür, bağımsızlıktır. Kadına hak ettiği değeri vermektir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Nene hatunumuzu, tüm kahraman şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Etkinliğimize destek veren Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen ve Erzurum Kent Konseyi Başkanımız Sayın Hüseyin Tanfer’e teşekkür ediyoruz"

Etkinlikten sonra Palandöken Kayak Merkezinde programa katılanlar için plaket töreni düzenledi.

Programda Nene Hatun’un Torunları Güler Yaman, Gülsüm Çaparoğlu, şehit yakınları ve gazilere plaket takdim edildi.

Programa çok sayıda şehit yakını ve gazi katıldı.