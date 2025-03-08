Denizlili kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin düzenlediği anma programında bir araya geldi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Delikliçınar Meydanı’nda bir araya geldi. Çelenk sunma törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili ve Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Meral Alten, Kadın Meclisi yürütme kurulu üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda kadın katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Meral Alten’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu.

"8 Mart sadece bir kutlama günü değil"

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Meral Alten, burada yaptığı konuşmada, 1857 yılında Amerika’da 129 kadının yaşamını yitirmesiyle başlayan 8 Mart Kadınlar Gününün tarihi sürecini anlattı. Alten, " 8 Mart yalnızca bir kutlama günü değil, kadınların insan hakları mücadelesinin en önemli simgelerinden biridir. Bugün hala kadınlar en temel hakkı yaşam hakkı için mücadele etmek zorunda kalıyor. Kadın cinayetleri her geçen gün artarken caydırıcı yasaların tam anlamıyla uygulanmadığını görüyoruz. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun başta olmak üzere kadınları koruyan tüm yasal düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanmasını talep ediyoruz " diye konuştu.

"Atatürk’ün kadınlara verdiği o değeri yerine getirebilmek için gayret ediyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili ve Kent Konseyi Başkanı Ali Marım ise, tüm kadınların 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak, "Dünyada ilk kez Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vermiştir. Yıllar sonra çağdaş dediğimiz milletler Atatürk’ün kadınlara verdiği bu hakkı oradaki insanlar mücadele ile alabilmiştir. Kadınların olmadığı yerde başarı, sevgi, saygı yoktur. Bizler Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlara verdiği o değeri yerine getirebilmek için gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

El emeği göz nuru eserler sergileniyor

Konuşmaların ardından Turan Bahadır Sanat Galerisi’nde 8 Mart için kadın kursiyerler tarafından hazırlanan Büyükşehir Belediyesi El Sanatları Kursları El Sanatları Sergisi açıldı. Başkanvekili Marım ve beraberindekiler sergiyi ziyaret ederek, daha sonra El Emeği Pazarı’nın Delikliçınar Meydanı’nda açtığı stantları gezdi, kadınların 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.