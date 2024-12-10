Sivas Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti’nin 105’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

Sivas Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti’nin 105’nci kuruluş yıl dönümü bu yıl tüm kadın dernekleri ve başkanı kadın olan derneklerin katılımı ile kutlandı. Melek Reşit Hanım Anıtı önündeki anma programı saygı duruşunun ardından Tarihçi-Yazar ve Kent Konseyi Başkanı Necip Günaydın’ın konuşması ile devam etti. Günaydın, Milli Mücadele’de Sivas’ta kurulan Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Derneği ve tarihi rolü hakkında katılımcılara sunum yaptı.

“Milli Mücadele yıllarının kurulmuş tek kadın derneği Müdafaa-i Vatan Derneğidir”

Günaydın, Sivas’ın millî mücadelede önemli bir rol üstlendiğini ifade ederek, “Atatürk, 2 Eylül’de geldiği Sivas’ta 108 gün boyunca tüm hazırlıkları buradan yürüttü. Akşamları Sivas’ın ileri gelenleri ile sohbetler yapıyordu. Bu sohbetlerin birinde dedi ki, ‘Erkeklerimizin yanı sıra kadınlarımızı da mücadeleye katmamız lazım. Sivas’ta bir dernek kuralım, ülke çapında şubeler açılsın, Sivas’ta kadınlarımızın yükselen sesi tüm ülkeyi sarsın.’ Milli Mücadele yıllarının kurulmuş tek kadın derneği Müdafaa-i Vatan derneğidir, başka bir örneği yoktur. Atatürk’ün bu çağrısı üzerine Melek Reşit Hanım hemen Sivas’ın ileri gelen hanımefendileri ile bir araya gelerek derneğin kuruluşu için ön çalışmaları yapmış ve kuruluşunu tüm Sivas halkına duyurabilmek için 28 Kasım 1919 günü toplantı düzenlemiştir. Bu toplantı sonrası 800 Sivaslı kadın derneğe üye olmuştur. 9 Aralık 1919 günü ise kuruluş belgesini alarak resmen çalışmalara başlamışlar ve Mustafa Kemal’e yazılı olarak faaliyetlerini de bildirmişlerdir” ifadesini kullandı.

“Sivaslı hanımefendileri tebrik ediyorum.”

Mustafa Kemal’in dernekle ilgili “Maksat vatanı müdafaadır. Bu teşebbüsün birincilik görevini kazandıkları için Sivaslı hanımefendileri tebrik ediyorum” sözlerini hatırlatan Günaydın, ilk etapta 14 vilayette örgütlenen derneğin daha sonra 40’a yakın şehirde örgütlendiğini belirterek, “Kadın derneğimiz Atatürk’ü Ankara’ya ulaştıktan sonra 15 günde bir rapor yazıp faaliyetlerini anlattılar. Atatürk hepsine cevap verdi. Bu belgelerin tamamı Cumhurbaşkanlığında muhafaza edildi. Sivaslı kadın dernekleri 105 yıl önceki ruhla, Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyetini örnek aldınız. Bugüne kadar tüm tören ve faaliyetlerde ortak hareket ettiniz. Bugün de tüm kadın dernekleri ile bir arada bulunuyoruz. Bu ruhla buradayız. Yıllar sonra bizler olmayacağız ama bu anıtlar gelecek nesillere yol gösterecek, tarih ve kimliğimizin bilinmesinde önemli rol oynayacaktır” dedi.

Başta Kent Konseyi Kadın Meclisi olmak üzere Sivas Cumhuriyet Kadınları Derneği, 29 Ekim Kadınları Derneği, Türkiye Yardım Sevenler Derneği, Sivas Eğitim ve Kültür Derneği, Buruciye Sultanları Derneği, Sivas 58 Kadın Girişimcileri Derneği, Üretici Kadınlar Derneği, Kültür ve Sanat Derneği, Karınca Kadınlar Kooperatifi, Şehir Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği, Kimsesiz Çocukları Koruma Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Sivas Okuyan Kadınlar Derneği ve Hacı Bektaş Veli Kültür Sanat Vakfı’nın katılım sağladığı program çorba ikramı ile sona erdi.