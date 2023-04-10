Erzurum Kent Konseyi Engelli Meclisi üyeleri Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Abdullah Keleşoğlu, “Kızılay’ımızın kan stoklarının azaldığını duyduğumuz an engelli meclisimiz kan merkezine koşarak kanlarımızı seve seve ülkemize milletimize bağış yaparak gönül bahtiyarlığına kavuşma şansı bulduk. Amacımız kan stoklarının dolmasına katkı sağlamak, aynı zamanda STK’ların dikkatlerini çekmek. Konuya eğilimlerini sağlayarak yönetim ve meclislerinin mutlaka kan vermelerini gerçekleştirerek milletimize olan vefa borçlarını ödemelerine teşvik etmek vazifeleri olmalıdır. Engelli halde kan veren meclis üyem sağlıklı olan ülkem insanına güzel ve anlamlı bir faaliyet olsun inşallah” diye konuştu.

İftar sonrası kan bağışında bulunan meclis üyeleri kan bankası önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ayrıldılar.