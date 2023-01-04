Uşak kent Konseyi Başkanı Mehmet Kurnaz, Uşak Belediyesinden bir an önce “Çarşı Uşak’ projesini hayata geçirmesini istedi.

Uşak kent Konseyi Başkanı Mehmet Kurnaz, Uşak Belediyesinden bir an önce “Çarşı Uşak’ projesini hayata geçirmesini istedi.

Kurnaz, Çarşı Uşak Projesini, “Vatandaşımıza yakışır, mutlu huzurlu alışverişin yapıldığı modern bir Çarşı yapımı” olarak tanımladı. Uşak Belediyesi tarafından, “Çarşamba pazarı, ayakkabıcılar çarşısı, zahire pazarı, eski otogar, fabrikalar caddesi gibi alanları kapsayan alanda yapılması düşünülen kentsel planlama dahilinde Çarşı Uşak projesinin hayata geçirilmeye çalışıldığını hatırlatan Kurnaz; “Kapalı Pazar yeri olarak ta bilinen bu yer uzun yıllar boyunca sebze ve meyve ticaretinin merkezi olmuştur. Uşaklı hemşerilerimize, ilimizin tek pazar yeri olarak hizmet vermiştir. Daha sonraki süreçte semt pazarları kurulsa da cazibesini hiç kaybetmemiştir. Özellikle dar gelirli ailelerin alışverişlerini yaptıkları, herkesin bütçesine göre sebze meyve bulabildiği bir cazibe merkezi olmuştur. Ancak son zamanlarda trafiğin yoğunlaşması ve alışverişin semt pazarlarına kayması sonucu çarşamba günleri dahi eski yoğunluğunu kaybetmiştir” dedi.

“Belediye esnafı mağdur etmemek için azmi gayreti gösteriyor”

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının da desteklediği ve Uşak Belediyesi tarafından yürütülen Uşak Çarşı Projesi ile bölgenin tekrar cazibe merkezi olması ve daha etkin kullanılması çalışmalarına başlanıldığını kaydeden Kurnaz, “Bu bağlamda belediye yetkilileri bölgede faaliyet gösteren esnaflarımızla ve esnaf odası başkanlarımızla birebir görüşmelerini sürdürmektedir. Hazırlanan Projede mülk sahiplerinin ve esnafların mağdur edilmemesi için azami gayretin gösterildiği kanaatindeyim. Kamuoyu ile paylaşılan görsellerde; İş yeri, dükkân, depo, pazar yeri, fuar alanı, otopark ve kent meydanları gibi faaliyet alanlarının bulunması bölgenin tekrar cazibe merkezi olmasını sağlayacaktır. Tabi ki projede gösterildiği gibi yeşil alanının ve sosyal faaliyet alanlarının daha fazla olması insanların daha rahat ve huzurlu alışveriş yapmalarının sağlanması, yine unutulmaya yüz tutmuş bazı meslek dallarının burada özel alanlar ayrılarak mesleğin devamının sağlanması ve özendirilmesi, nostaljik sokakların oluşturulması daha iyi olacaktır. Yine Şehrimizde farklı bir alışveriş ve etkinlik alanı oluşturulması o bölgeye yakın mahallelerde yaşayan insanların sosyal faaliyetlere daha çok katılımlarını da sağlayacaktır. Temennimiz bir an önce inşaatın başlaması ve taahhüt edilen süre içerisinde bitirilerek, vatandaşımıza yakışır, mutlu huzurlu alışverişin yapıldığı modern bir Çarşının ilimize kazandırılmasıdır” diyerek projeye olan desteğini dile getirdi.