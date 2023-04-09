Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıldönümü nedeniyle kutlama mesaj yayımladı.

Başkan Tanfer, yayımladığı, mesajında şu ifadelere yer verdi; ‘Türk Polis Teşkilatı, kurulduğu 1845’ten bugüne kadar 178 yıllık bilgi ve tecrübesiyle, hukuka ve yasalara bağlılıktan ayrılmadan, üstün bir vazife anlayışıyla görevini sürdürmektedir. Emniyet teşkilatımızın kahraman mensupları, Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur içerisinde yaşaması, can ve mal güvenliğinin temini için gece gündüz demeden, her türlü şartta büyük bir özveriyle görevini yerine getirmektedir. Kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın 178. kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz ’Polis Haftası’nı kutluyorum.

Türk Polis Teşkilatı bu yıl 178. yaşına giriyor. 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul’da kurulan Polis Teşkilatımız kurulduğu günden bugüne huzurumuz ve güvenliğimiz için görevini azimle sürdürmüş, Zaman ve mekân mefhumu gözetmeksizin, dürüst ve özverili çalışma anlayışıyla üstlendiği her görevi yerine getiren emniyet mensupları, insan haklarına saygılı, vatandaşlarımıza karşı hoşgörülü, yüksek disiplin anlayışına sahip, güler yüzlü ve yardımsever olmasıyla da milletimizin gönlünde ayrı bir yere sahiptir. Polis Haftası ve Polis Günü nedeniyle bu zor ve onurlu görevlerini büyük bir özveriyle, azimle yerine getiren tüm emniyet mensuplarını takdir ve sevgiyle selamlıyorum.

Vatandaşların can güvenliği uğruna kendi canlarını vermekten sakınmayan ve güvenle yaşamımızı devam ettirebilmemiz için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatı mensuplarına teşekkürü bir borç biliyoruz. Türk Milleti de Emniyet Teşkilatımıza her zaman güvenmiş, her türlü desteği vererek yanında yer almış ve almaya devam etmektedir. Vatanı ve milleti uğruna canlarını veren Polis Teşkilatı mensuplarının anlamlı gününü kutluyor, bu vesileyle; aziz vatanımızın bütünlüğünü ve huzurunu, milletimizin bağımsızlığını temin yolunda görev ifa ederken şehadetle şereflenen aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yakınlarına da, halen görev başında bulunan polislerimize de Polis haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyorum. Görevi başında bulunan teşkilat mensuplarına, gazilerimize sağlık, başarı ve mutluluklar diliyor, kahraman polislerimizin ve emniyet mensuplarının Polis Haftalarını gönülden tebrik ediyorum.’