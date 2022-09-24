Kastamonu Belediyesi tarafından, Belediye hizmet binası önünde bulunan Kent Kart dolum otomatı aktif hale getirildi.

Kastamonu Belediyesi tarafından, Belediye hizmet binası önünde bulunan Kent Kart dolum otomatı aktif hale getirildi.

Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların daha pratik bir şekilde kartlarının dolumunu yapabileceği cihazlar, Kastamonu’nun çeşitli noktalarına konulmaya devam ediyor. Son olarak Kastamonu Belediyesi hizmet binası önünde bulunan duraktaki Kent Kart dolum otomatı, ekipler tarafından aktif hale getirildi.

Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar, daha kolay, daha pratik bir şekilde kent kartlarının dolumunu yapabileceği cihazlar 7 gün 24 saat hizmet verecek.

Ayrıca ilerleyen zamanlarda Kuzeykent Mahallesi’nde farklı noktalara daha Kent Kart dolum otomatlarının yerleştirileceği öğrenildi.