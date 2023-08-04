Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentin farklı noktalarında eş zamanlı olarak yenileme ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Toroslar ilçesinde Buluklu, Kurdali ve Halkkent Mahallelerindeki yolları yenileyerek hizmete sundu.

Kent genelinde sorumluluk alanındaki tüm yolları konforlu hale getirmek için yoğun bir çalışma temposuyla faaliyetlerine devam eden Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentin farklı noktalarında eş zamanlı olarak yenileme ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Toroslar ilçesinde Buluklu, Kurdali ve Halkkent Mahallelerindeki çeşitli yolları yenileyerek hizmete sundu.

Ekipler birçok noktada eş zamanlı çalışıyor

Büyükşehir Belediyesi, Mersinlilerin daha rahat ve kaliteli hizmet almasını sağlamak için şehir merkezi, ilçeler ve birçok kırsal mahallede yol ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Toroslar ilçesi Buluklu Caddesi’nde 1.100 metre uzunluğundaki yol ekipler tarafından yenilendi. Hız kesmeden aynı ilçede başka bir noktada çalışmalarına devam eden ekipler, Kurdali Mahallesi 212. Cadde’de de 750 metre uzunluğundaki yolu yenileyerek hizmete açtı.

Muhtarlar ve vatandaş talepleri doğrultusunda planlı ve programlı işlere yön veren ekipler, Halkkent Mahallesi Prof. Dr. Sadi Irmak Caddesi’nde de çalışma yaptı. 450 metre uzunluğundaki bozuk yolu yenileyen ekipler, ömrünü tamamlamış ve deforme olan yolları sıcak asfaltla yeniledi. Tüm bu işlemlerin ardından daha konforlu ve güvenli sürüş için çizgi çalışmaları da yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Büyükşehir’in yol yapım ekipleri, kent genelinde tespit ettiği noktaların yanı sıra, muhtar ve vatandaş talepleri doğrultusunda yaptığı çalışmalarla da yollarda kalite ve güveni artırırken, hizmetleri kentin dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyor.