DÜZCE (İHA) – Düzce’de başlatılan kent estetiği projesi çerçevesinde dükkanlarda değişim gerçekleştiren esnaflara Düzce Kent Konseyi üyelerince teşekkür belgesi verildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce’de başlatılan kent estetiği projesi çerçevesinde dükkanlarda değişim gerçekleştiren esnaflara Düzce Kent Konseyi üyelerince teşekkür belgesi verildi.

Düzce Belediyesi tarafından İstanbul Caddesi üzerinde başlatılan kent estetiği projesi devam ediyor. Proje çerçevesinde esnaflar da dükkanlarında değişim yapmaya başlayarak kent estetiği projesine destek vermelerine karşılık olarak Düzce Kent Konseyi’nce teşekkür belgeleri verildi. Düzce Kent Konseyi, Kent Estetiği Çalışma Grubu üyeleri, İstanbul Caddesinde dükkanlarının dış cephe kaplamalarını yaptırarak ve tabelalarını yenileyerek kentin gelişimine ve değişimine değer katan esnaflara nezaket ziyaretinde bulundu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün talimatlarıyla Düzce Belediyesi tarafından ’Kentin Kalbinde Büyük Dönüşüm’ sloganıyla başlatılan, İstanbul Caddesindeki altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamlandı. Projenin son etabında caddede dükkan sahibi olan esnaflar dış cephe kaplamaları ve tabelaları ile kentsel bütünlüğü tamamlayarak İstanbul Caddesinin modern bir görünüme kavuşturdu. Pandemi gibi zorlu bir sürecin ardından toplumsal yaşam alanlarında fark oluşturan, kalite ve estetik katan, bütünsel bir çalışmaya destek sunan, katkı sağlayan esnaflara Düzce Kent Konseyi teşekkür belgesi verdi.