Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK) birbirinden özel sanat branşlarında kurslar düzenlediği Kent Atölyesi, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ’150. Yılda 150 Projesi’ çerçevesinde kadim şehir Kayseri’de sanata ve sanatçıya karşı büyük bir duyarlılıkla hazırlanan KAYMEK bünyesindeki Kent Atölyesi’nde kursiyerler yazı, dolu dolu geçiriyor. Tarihi Kayseri Mahallesi’nde bulanan Kent Atölyesi’nde birçok kurs bulunduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi Kent Atölyesi Danışma Görevlisi Merve Nur Bal; “Kayseri Büyükşehir Belediyesi 150. Yılda 150 proje çerçevesinde hayata geçirilen kent atölyelerimiz, tarihi Kayseri Mahallesi Kent Atölyesi’nde bulunmaktadır. Sınıflarımızda kursiyerlerimizi sanatla buluşturuyoruz. Sınıflarımızda verilen kurslarımız arasında; Kumaş Boyama, Kaligrafi, Kâğıt Rölyef, Ebru, Guaj Boyama, Dolgu Oyuncak Bebek Yapımı var. Kurslarımız yaz döneminde dolu dolu geçti” şeklinde konuştu. Bal, Kent Atölyesi’nde hafta içi ve hafta sonu kursları olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu;

“Kurslarımızın yanı sıra sergilerimiz, workshoplarımız ve çeşitli etkinliklerle vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Burası da Kent Atölyesi’nin satış ofisi, kursiyerlerimizin yapmış olduğu el emeği ürünler kâr amacı güdülmeden satılmaktadır. Sosyal medya hesabı üzerinden kurs kayıtlarımızı takip edebilir ve bilgi alabilirler. Haftada 3 gün 3 saat, sabah ve öğlen gruplarımız var. Sabah gruplarımız 09.00’dan 12.00’ye kadar, öğle gruplarımız ise 13.30’dan 16.00’ya kadar. Vatandaşlarımızı kursumuza bekliyoruz, sanatla buluşmalarını istiyoruz.”

2011 yılından beri KAYMEK kurslarında ders alan Selma Erzurumlu ise Kent Atölyesi’nde çok keyifli vakit geçirdiklerini ve atölyede çok güzel arkadaşlıklar edindiğini dile getirdi. Başkan Büyükkılıç’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Erzurumlu, “Kurslardan çok memnunum, şu anda Kent Atölyesi’nde İğne Oyası Takı Tasarım Atölyesi’nde çalışıyoruz. Hocamız bize işleri çok güzel gösteriyor. İğne oyasından gözlük takı yapıyoruz. Çok keyifli geçiyor ve burada arkadaşlıklarımız oldu. Sosyal bir ortam var. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Tarihi Kayseri Mahallesi’ndeki Kent Atölyesi’ne ciddi bir yatırım yapılmış olduğunu ve çok otantik bir ortam oluşturulduğunu kaydeden kursiyer Yusuf Emre Bilgin de; “Hafta sonları kursa geliyoruz. Kayseri Sokağı’nda Kent Atölyesi’nde ciddi bir yatırım yapılmış ve çok otantik bir ortamda kursumuzu alıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve kurs hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ciddi anlamda sosyal bir aktivite oluyor bizim için. Kayseri Kent Atölyesi’nin Kayseri Sokağı’nda olmasından kaynaklı olarak da daha cezbedici bir ortam. Kent Atölyesi’nde yazı dolu dolu ve öğrenerek geçiriyoruz, teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kursiyer Gamze Karçiçeği ise Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmetinden dolayı teşekkür ederek; “Ev hanımıyım. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Atölyesi’nde dolgu bebek kursuna 3 aydır geliyorum ve çok memnunum. Birçok arkadaşımız oldu. Büyükşehir Belediyesi’ne bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.