Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda evinde saksı içerisinde kenevir yetiştiren şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı alınan bir ihbarın değerlendirilmesi sonucunda ilçeye bağlı Senirköy Mahallesi’nde ikamet eden Ç.T.’nin evine operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramada; 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 gram kenevir tohumu ile evin bahçesinde iki ayrı saksı içerisinde 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

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Ele geçen suç unsurlarına el konulurken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.