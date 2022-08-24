Adıyaman’ın Besni ilçesinde kenevir bitkisi yetiştiren 1 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde kenevir bitkisi yetiştiren 1 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yürütmüş oldukları çalışmalar sonucunda E.Ç., isimli şahsın evinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri, E.Ç’nin evine operasyon düzenleyerek aramalarda bulundu. Gerçekleştirilen aramalarda 72 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. E.Ç., isimli şahıs gözatına alınırken kenevir bitkileri de imha edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan ve daha sonra adliyeye sevk edilen şahıs, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.